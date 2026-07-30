Возвращение наших водных видов в Европу: в Париж-2026 первыми начнут синхронное плавание и прыгуны

Чемпионат Европы по водным видам спорта для отечественных спортсменов — первый старт такого уровня за пять лет. На последнем для нас чемпионате Европы российские спортсмены в Будапеште-2021 выиграли общекомандный зачет: 20 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых медалей. Чемпионат Европы будет первым после перерыва, хотя команда уже выступила в прошлом году на чемпионате мира-2025. Заняла четвертое место в общекомандном зачете, но первое среди европейских сборных.
И в Сингапуре на чемпионате мира, и сейчас в Париже на чемпионате Европы команда выступает в нейтральном статусе. Хотя решением международной федерации (World Aquatics) 13 апреля уже были сняты все санкции с наших спортсменов: ни по нашему участию в эстафетах, ни в командных дисциплинах, ни с использованием национальной символики. Но European Aquatics все еще оттягивает возвращение российского флага. Хотя на юниорских стартах Европа его уже использует и разрешила.
Большая программа чемпионат Европы начнется с выступления синхронного плавания и прыгунов в воду. А вообще турнир займет больше двух недель. Синхронное плавание, прыжки в воду, плавание пройдут в центре водных видов спорта в Сен-Дени. Том самом, где выступали участники Олимпийских игр. Пловцы на открытой воде и хай-дайверы окунутся в Сену.
В первый же день найдут своих обладателей две медали в синхронном плавании: в технической программе женского дуэта и мужском соло. Российская сборная дебютирует на столь крупном турнире под руководством семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, которой передала свои полномочия главного тренера прославленная Татьяна Покровская. Команда у нас молодая, самая титулованная в ней сегодня — двукратная чемпионка мира Майя Дорошко.
Спортсмены заявлены во всех 11 дисциплинах. В женском соло выступит Валерия Плеханова, в дуэте — Майя Дорошко, Елизавета Минаева и Александра Шмидт. В двух мужских соло зайдет в воду Захар Трофимов. Он же появится с Алиной Румянцевой и в технической и произвольной программах смешанных дуэтов.
В этом сезоне сборная выступила уже на трех этапах Кубка мира, на каждом из которых завоевывала золотые медали. Главным соперником в групповых дисциплинах будет сборная Испании. В индивидуальных видах добавятся спортсменки и из других стран. Но специалисты говорят, что позиции российские спортсмены потихоньку восстанавливают, хотя по отдельным этапам сложить картину целиком сложно. Те же самые испанцы выступили только один раз — на домашнем этапе. И все же руководство сборной не скрывает: перед командой стоят высокие цели, это пьедестал почета.
В первый же день чемпионата Европы состоится и финал соревнований смешанных команд в прыжках в воду. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок посчитал в преддверии чемпионата потенциальные награды: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
За команду выступят спортсмены, что называется, от мала до велика. Евгений Кузнецов (самый опытный спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпион мира 2017 года), Никита Шлейхер, Руслан Терновой, Илья Молчанов, Екатерина Беляева, Елизавета Кузина, юные Александра Кедрина и Надежда Трифонова, Анна Конаныхина…
И каждый может добиться высокого результата. Как, например, и Мирослав Киселев, которому всего 14 лет, но весной он стал чемпионом России в прыжках с 10-метровой вышки. Прыгун считает, что победа в Париже-2026 — это вполне для него реально. Но каждый, конечно, понимает, что за награды придется бороться с серьезными соперниками.
Всего же в Париже-2026 будет разыграно 80 комплектов медалей в пяти дисциплинах: 47 — в плавании, 7 — в плавании на открытой воде, 11 — в синхронном плавании, 13 — в прыжках в воду и 2 — в хай-дайвинге.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже-2026:
Синхронное плавание: 31 июля — 5 августаПрыжки в воду: 31 июля — 6 августаПлавание на открытой воде: 4 — 8 августаХай-дайвинг: 7 — 8 августаПлавание: 10 — 16 августа.