Возвращение наших водных видов в Европу: в Париж-2026 первыми начнут синхронное плавание и прыгуны

В этом сезоне сборная выступила уже на трех этапах Кубка мира, на каждом из которых завоевывала золотые медали. Главным соперником в групповых дисциплинах будет сборная Испании. В индивидуальных видах добавятся спортсменки и из других стран. Но специалисты говорят, что позиции российские спортсмены потихоньку восстанавливают, хотя по отдельным этапам сложить картину целиком сложно. Те же самые испанцы выступили только один раз — на домашнем этапе. И все же руководство сборной не скрывает: перед командой стоят высокие цели, это пьедестал почета.