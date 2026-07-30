Полиция Франции задержала пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

Полиция задержала женщину и ее сожителя в городе Оранж в департаменте Воклюз на юго-востоке Франции после того, как в их квартире были обнаружены останки пяти младенцев. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.
По информации агентства, в квартире пары в коробках были обнаружены скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Сейчас правоохранители проводят экспертизу останков.
Оставшихся у пары двух детей в возрасте восьми и девяти лет забрали к себе родственники, а родившегося 26 июля младенца временно передали органам опеки, уточнили журналисты.
22 июля стало известно, что на территории бывшего приюта для матерей и детей в городе Туам графства Голуэй в Ирландии обнаружили останки около 100 младенцев. При этом еще в 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс сообщила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе учреждения было захоронено 796 младенцев и маленьких детей.
В октябре стеклянную колбу с останками младенца обнаружили в одном из СНТ Кировского района Ленинградской области.