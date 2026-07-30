Полиция Франции задержала пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

22 июля стало известно, что на территории бывшего приюта для матерей и детей в городе Туам графства Голуэй в Ирландии обнаружили останки около 100 младенцев. При этом еще в 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс сообщила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе учреждения было захоронено 796 младенцев и маленьких детей.