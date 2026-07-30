Более 260 человек прошли лечение в новом отделении больницы № 4 Грозного

Свыше 260 пациентов прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии клинической больницы (КБ) № 4 в Грозном, сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Подразделение открыли 2 марта в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение оказывает специализированную помощь людям с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, крапивницей, атопическим дерматитом, лекарственной и пищевой аллергией, а также с нарушениями иммунной системы. Его мощность — 20 круглосуточных койко‑мест.
«В КБ № 4 продолжается развитие специализированной медпомощи: внедряются современные методы диагностики и терапии, обеспечивается соответствие единым стандартам оказания медицинской помощи в рамках нацпроекта», — добавили в региональном минздраве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.