Умерла Казимира Прунскене, первый премьер независимой Литвы

На посту главы кабинета министров Прунскене добивалась международного признания Литвы, встречалась с лидерами США, Великобритании, Франции и Германии. В мае 1990 года в Москве прошла её встреча с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. В прессе того времени её называли «янтарной леди».