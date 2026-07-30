Умерла Казимира Прунскене, первый премьер независимой Литвы

Умерла Казимира Прунскене, первая глава кабинета министров независимой Литвы. Ей было было 83 года. Печальное известие обнародовал новостной портал Delfi со ссылкой на сына политика.
Прунскене была одним из депутатов Верховного совета Литвы, которые 11 марта 1990 года приняли акт о восстановлении независимости республики. Вскоре после этого она возглавила правительство и занимала пост премьера до 1991 года.
На посту главы кабинета министров Прунскене добивалась международного признания Литвы, встречалась с лидерами США, Великобритании, Франции и Германии. В мае 1990 года в Москве прошла её встреча с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. В прессе того времени её называли «янтарной леди».
Из активной политики Прунскене ушла в 2012 году по состоянию здоровья, но оставалась заметной фигурой в общественной жизни страны. Причины смерти не уточняются.
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