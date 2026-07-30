Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тверской области расширят поддержку поисковых движений

В Тверской области расширят региональную поддержку поисковых движений.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Региональную поддержку поисковых движений расширят в Тверской области, дополнительные средства будут выделены на проведение экспедиций, закупку оборудования и предоставление транспорта, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

«Наша Тверская область по праву считается одним из центров поисковой работы… Принял решение расширить региональную поддержку поисковиков. Выделим дополнительные средства на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта», — написал Королев в канале на платформе «Макс».

По словам врио главы региона, в 1988 году в Тверской области в числе первых в стране зародилось поисковое движение.

«Мы видим в нашей молодежи огромный потенциал. Именно ей завтра предстоит развивать регионы и делать Россию сильнее. Горжусь, что именно Верхневолжье является площадкой для формирования нового поколения лидеров страны!» — отметил он.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше