Возлюбленный Лерчек уходил из зала суда на полчаса: обратно он вернулся с пакетом

В Гагаринском районном суде Москвы сегодня продолжали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для блогера Валерии Чекалиной. На данный момент в отношении нее действует «запрет определенных действий», однако представители прокуратуры настаивают на возвращении к более строгой мере — домашнему аресту. Super рассказал, что происходило в зале суда.
Сама Лерчек прибыла на заседание вместе со своим возлюбленным, танцором Луисом Сквиччиарини. От общения с представителями прессы блогер предпочла отказаться, проследовав внутрь здания.
Луис Сквиччиарини на некоторое время покидал здание суда, а вернулся примерно через полчаса с пакетом продуктов из супермаркета и напитком. Предположительно, еда предназначалась самой Чекалиной.
Когда присутствующие поинтересовались у танцора о том, что происходит в зале заседания, он не стал давать каких-либо комментариев и прошел внутрь.
Ранее в СМИ появлялась информация о планах Валерии после очередного этапа химиотерапии отправиться на восстановление в Сербию, где у нее также была запланирована встреча с профильным специалистом из Германии.