Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленный Лерчек уходил из зала суда на полчаса: обратно он вернулся с пакетом

Возлюбленный Лерчек Сквиччиарини вернулся в суд с едой из супермаркета.

Источник: Комсомольская правда

В Гагаринском районном суде Москвы сегодня продолжали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для блогера Валерии Чекалиной. На данный момент в отношении нее действует «запрет определенных действий», однако представители прокуратуры настаивают на возвращении к более строгой мере — домашнему аресту. Super рассказал, что происходило в зале суда.

Сама Лерчек прибыла на заседание вместе со своим возлюбленным, танцором Луисом Сквиччиарини. От общения с представителями прессы блогер предпочла отказаться, проследовав внутрь здания.

Луис Сквиччиарини на некоторое время покидал здание суда, а вернулся примерно через полчаса с пакетом продуктов из супермаркета и напитком. Предположительно, еда предназначалась самой Чекалиной.

Когда присутствующие поинтересовались у танцора о том, что происходит в зале заседания, он не стал давать каких-либо комментариев и прошел внутрь.

Ранее в СМИ появлялась информация о планах Валерии после очередного этапа химиотерапии отправиться на восстановление в Сербию, где у нее также была запланирована встреча с профильным специалистом из Германии.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше