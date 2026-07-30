Возлюбленный Лерчек уходил из зала суда на полчаса: обратно он вернулся с пакетом

В Гагаринском районном суде Москвы сегодня продолжали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для блогера Валерии Чекалиной. На данный момент в отношении нее действует «запрет определенных действий», однако представители прокуратуры настаивают на возвращении к более строгой мере — домашнему аресту. Super рассказал, что происходило в зале суда.