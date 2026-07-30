На Дону среди самых востребованных специалистов оказались водители, швеи и токари

По данным донских властей, на платформе «Работа России» представлено около 37 тысяч актуальных предложений от местных компаний. Помимо вышеназванных позиций, предприятия активно ищут электромонтеров, слесарей, врачей и младший медперсонал, а также инженеров и педагогов.