Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал миллиардера Валерия Кустова по обвинению в мошенничестве

Суд в Москве арестовал на два месяца Валерия Кустова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Суд арестовал миллиардера и председателя Совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Кустова Валерия Николаевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в совершении хищения в особо крупном размере, наказание за которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как стало известно, что миллиардер был задержан в Москве.

Ранее KP.RU сообщал о задержании начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.