Суд арестовал миллиардера Валерия Кустова по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал миллиардера и председателя Совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Кустова Валерия Николаевича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он обвиняется в совершении хищения в особо крупном размере, наказание за которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как стало известно, что миллиардер был задержан в Москве.
Ранее KP.RU сообщал о задержании начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.