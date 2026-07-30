P. Diddy выйдет на свободу на месяц раньше положенного срока

Срок заключения американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, сократили на месяц. Согласно данным Федерального бюро тюрем, артист выйдет на свободу 24 января 2028 года, хотя изначально его планировали освободить 23 февраля того же года. Причина корректировки остается неизвестной, передает USA Today.
Осенью 2025 года Комбса приговорили к 50 месяцам тюремного заключения. Еще марте 2024 года в его домах в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски, а спустя полгода его арестовали. Продюсера обвинили в организации рэкета, торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией. Также музыкант обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов. Почему его признали невиновным по более серьезным статьям — в материале «Вечерней Москвы».
Между тем американский рэпер Канье Уэст и его бывшая помощница Лорен Пишотта урегулировали судебный спор, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах. Детали достигнутого компромисса, в том числе возможные финансовые условия разглашаются. По словам истца, инцидент произошел на вечеринке P. Diddy.