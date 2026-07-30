P. Diddy выйдет на свободу на месяц раньше положенного срока

Осенью 2025 года Комбса приговорили к 50 месяцам тюремного заключения. Еще марте 2024 года в его домах в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски, а спустя полгода его арестовали. Продюсера обвинили в организации рэкета, торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией. Также музыкант обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов. Почему его признали невиновным по более серьезным статьям — в материале «Вечерней Москвы».