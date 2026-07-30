Павел Дуров* отреагировал на признание его экстремистом и террористом в России

— Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено «распространять информацию в Интернете». Российские чиновники, очевидно, запутались в том, кто может запретить кому пользоваться Интернетом, — заявил он.