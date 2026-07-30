Павел Дуров* отреагировал на признание его экстремистом и террористом в России

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* в четверг, 30 июля, прокомментировал решение Росфинмониторинга внести его в список экстремистов и террористов.
— Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено «распространять информацию в Интернете». Российские чиновники, очевидно, запутались в том, кто может запретить кому пользоваться Интернетом, — заявил он.
Также бизнесмен в своем Telegram-канале опубликовал картинку, которой высмеял тот факт, что Дуров* признан террористом, а представители движения «Талибан» в России таковыми не считаются.
30 июля Павла Дурова* внесли в России в список экстремистов и террористов, сообщил Росфинмониторинг. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, грозит ли россиянам что-то за использование мессенджера, если его признают экстремистским.
Также РИА Новости со ссылкой на юриста сообщило, что после признания предпринимателя экстремистом перевод средств на его счета будет считаться финансированием терроризма.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.