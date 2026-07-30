Репост Дурова и «звезды». Юристы о том, что можно и что нельзя в Telegram

В то же время Тугутов призвал относиться с максимальной осторожностью к любым финансовым операциям в Telegram после решения внести Дурова в реестр террористов и экстремистов. «С совершением финансовых операций в Telegram пока что никаких прямых запретов нет, но исходя из политической конъюнктуры я бы рекомендовал очень аккуратно к этому относиться — и, по возможности, воздерживаться», — сказал он.