Репост Дурова и «звезды». Юристы о том, что можно и что нельзя в Telegram

Отразится ли включение Дурова в реестр Росфинмониторинга на Telegram.
Внесение Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов не влечет за собой автоматического признания Telegram экстремистской организацией. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Росфинмониторинга, ограничения в отношении Дурова не затрагивают Telegram как юридическое лицо.
Уголовное дело против основателя платформы и признание платформы экстремистской — это два отдельных юридических механизма, пояснил Радио РБК ведущий юрист практики «цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов.
29 июля ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). По версии ведомства, поводом для такого решения послужил отказ администрации Telegram удалить каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют «для проведения диверсий, терактов и массовых убийств», а также для вовлечения в преступную деятельность молодых людей через чат-бот «Дайвинчик». На следующий день Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Повлияет ли включение Дурова в реестр на обычных пользователей Telegram.
Решение внести Дурова в реестр террористов и экстремистов ничего не меняет для обычных пользователей в рамках повседневного бытового использования Telegram, сказал РБК кандидат юридических наук, доцент, практикующий юрист Булат Тугутов.
«Пока сам Telegram как интернет-ресурс не будет признан экстремистским, для обычных граждан ничего не поменяется. Никакого состава преступления не будет в его использовании в бытовых целях, не связанных с какой-то политической деятельностью, экстремистскими и террористическими высказываниями, в том числе в поддержку самого Дурова», — подчеркнул юрист.
Можно ли покупать в Telegram премиум-подписки, оплачивать подарки и отправлять сообщения за звезды.
Юридическое лицо Telegram не имеет статуса экстремистской организации в России, в связи с чем покупка премиум-подписки, оплата подарков или отправка сообщений за звезды не квалифицируются как финансирование террористической деятельности и не подпадают под действие норм УК РФ.
Приобретаемые пользователем цифровые услуги Telegram относятся к функционалу мессенджера, а оплата часто осуществляется через сторонних посредников, поэтому перевод средств не является прямым и личным поступлением в адрес Дурова, рассказала РБК юрист Анна Бердникова.
В то же время Тугутов призвал относиться с максимальной осторожностью к любым финансовым операциям в Telegram после решения внести Дурова в реестр террористов и экстремистов. «С совершением финансовых операций в Telegram пока что никаких прямых запретов нет, но исходя из политической конъюнктуры я бы рекомендовал очень аккуратно к этому относиться — и, по возможности, воздерживаться», — сказал он.
Что будет, если отправить Дурову личное сообщение в Telegram с помощью покупки звезд.
Это может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности, поскольку в данном случае осуществляется прямой перевод денежных средств на счет физического лица, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов. За подобное действие пользователю может грозить уголовная ответственность по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, предупредила Бердникова.
При этом юрист Игорь Семеновский отметил в беседе с РБК, что статья 205.1 УК РФ требует доказательств финансирования именно террористической деятельности, а не просто факта перевода средств с целью отправки сообщения. «Если это сообщение “Привет, как дела?”, то в таком случае никакого состава преступления по 205.1 не будет», — добавил Семеновский.
Тугутов также подчеркнул, что любые финансовые переводы Дурову в том числе через Telegram создают риск попадания под действие статьи 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности).
Что будет, если сделать репост сообщения Дурова в Telegram.
Репост публикаций Дурова как лица, которое находится в реестре террористов и экстремистов, может считаться распространением информации о содействии террористической деятельности и может быть квалифицирован как пособничество и распространение информации, являющейся экстремистской, рассказал Семеновский.
Между тем в этой ситуации важно оценивать содержание репоста, отметил Тугутов. По его мнению, обычные высказывания Дурова, не затрагивающие политическую ситуацию в России, скорее всего, не образуют состава преступления. Однако риск несет репост высказываний с политической окраской, содержащих критику политической системы России или призывы к действиям, которые уголовный закон может трактовать как противоправные.
При каком сценарии могут возникнуть риски для обычных пользователей Telegram.
Потенциальные риски появятся, если Telegram признают экстремистской организацией и запретят его деятельность в России, как это было с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России). В частности, будут запрещены распространение и демонстрация логотипа мессенджера, отметила Бердникова. По мнению Аксенова, признание Telegram не только экстремистской, но и нежелательной организацией запретит обычным пользователям любые финансовые взаимодействия с платформой, включая покупку премиум-аккаунтов, звезд и стикерпаков.
Чего ожидать бизнесу, который использует Telegram в предпринимательских целях.
Новых рисков для бизнеса в связи с внесением Дурова в реестр Росфинмониторинга не появилось, однако они возникнут, если Telegram признают экстремистской организацией. В таком случае любое финансовое взаимодействие с Telegram может повлечь для бизнеса риски, в том числе уголовной ответственности за возможное финансирование экстремистской деятельности, рассказал Радио РБК адвокат, партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов.