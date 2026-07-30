Полиция Таиланда освободила двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян

Рано утром 26 июля Диана и Роман Назимовы отправились в круглосуточный магазин, и примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого они перестали выходить на связь. Незадолго до этого россиянам показалось, что кто-то следит за их телефонами. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».