Более 6 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Несмотря на снижение числа обращений, в регионе уже зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Варнавинском, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса.