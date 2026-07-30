Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 6 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Больше всего обращений зарегистрировано в Павловском, Дзержинском, Борском и в Ветлужском округах.

Источник: Нижегородская правда

Более 6 тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Среди них — 1632 ребенка, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Павловском округе (396 случаев), Дзержинске (336), на Бору (312) и в Ветлужском округе (274).

Чаще всего клещи нападали на людей на придомовых территориях и садовых участках — на каждую из этих категорий приходится по 35% всех случаев. Еще 19% укусов произошли в лесах, 10% — в парках и скверах.

Несмотря на снижение числа обращений, в регионе уже зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Варнавинском, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса.

Кроме того, с начала года подтверждено 49 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Заболевания выявлены у жителей Нижнего Новгорода, Бора, Кулебак, Шахуньи, а также Вачского, Кстовского, Краснобаковского, Павловского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского округов.

Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 16 035 нижегородцев, включая 2962 ребенка.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что корпус Областной детской больницы открылся после ремонта в «Квартале здоровья».

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше