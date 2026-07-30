Юрист объяснил, как семейная ссора может привести к аресту

К ответственности могут привести громкие оскорбления, нецензурная брань, повреждение чужого имущества или действия, которые нарушают спокойствие окружающих. Например, выбрасывание вещей из окна может закончиться наказанием за мелкое хулиганство. За такое нарушение предусмотрен штраф или административный арест до 15 суток.