Юрист объяснил, как семейная ссора может привести к аресту

Ссора с супругом может закончиться арестом. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какие действия во время выяснения отношений могут стать нарушением закона. Об этом пишет mk.ru.
«Большинство насильственных преступлений внутри семьи, будь то нанесение легкого вреда здоровью, среднего или тяжкого, поножовщина и так далее — все это случается чаще всего после употребления спиртных напитков», — уточнил юрист.
К ответственности могут привести громкие оскорбления, нецензурная брань, повреждение чужого имущества или действия, которые нарушают спокойствие окружающих. Например, выбрасывание вещей из окна может закончиться наказанием за мелкое хулиганство. За такое нарушение предусмотрен штраф или административный арест до 15 суток.
Эксперт добавил, что отдельные риски возникают при переходе конфликтов в интернет. Оскорбления в личной переписке обычно остаются частным делом, однако публичные высказывания в соцсетях могут привести к штрафу.
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