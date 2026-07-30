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В Перми на День строителя выступит DJ SMASH

Большой праздник состоится на городской эспланаде.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на городской эспланаде 8 августа проведут фестиваль «Время, вперед!». Его приурочили празднованию 70-летия Дня строителя. Фестивальные события включат.

Фестивальные события включат деловую и культурно-массовую программы. В первой части масштабного праздника пройдет IV региональный конкурс профессионального мастерства «НАСТРОЙ». В нем выступят лучшие представители строительной отрасли Прикамья.

Во второй половине дня с 13:00 до 21:00 гостей фестиваля ждут интерактивные мастер-классы и развлекательные площадки. Все желающие смогут посетить специально развернутую выставку, которая представит наиболее масштабные реализованные в Прикамье проекты.

Завершит фестиваль выступление уроженца Перми, известного на всю страну музыканта DJ SMASH.