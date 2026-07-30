От «Призрака Оперы» до «Лебединого озера»: 10 гастрольных спектаклей, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Ирина Пегова и другие звёзды театральной сцены приедут в Калининградскую область с гастрольными спектаклями. Собрали 10 постановок, которые стоит добавить в культурную программу ближайших месяцев.
1. «Призрак Оперы».
5 августа, 19:00; Калининградский театр эстрады.
Музыкальная трагикомедия по мотивам романа Гастона Леру предлагает свежий взгляд на историю загадочного фантома Парижской оперы. Постановка основана на музыке и стихах Мори Йестона и заметно отличается как от оригинального романа, так и от знаменитого бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.
В центре сюжета — история любви и одиночества Эрика, скрывающего лицо под маской и живущего в подвалах театра. Его чувства к молодой певице Кристин становятся причиной драматического противостояния с графом де Шандо, а личная трагедия героя постепенно приводит к неизбежной развязке.
На сцену выйдут артисты ведущих театров Санкт-Петербурга. Продолжительность постановки — 2 часа 20 минут с антрактом.
2. «Юнона» и «Авось».
14 августа, 19:00; «Янтарь-холл».
Постановка Государственного театра под руководством народного артиста России Алексея Рыбникова. Спектакль основан на произведении, созданном композитором совместно с поэтом Андреем Вознесенским, и возвращает зрителей к первоначальному авторскому замыслу.
«В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой городской музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора», — отмечают организаторы.
3. «Папа».
15 августа, 18:00; «Янтарь-холл».
Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. На сцене — история отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.
«Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его произведениям идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу “Папа” Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов», — пишут в анонсе постановки.
В главной роли — Сергей Маковецкий. Продолжительность — 1 час 40 минут.
4. «Банкет».
25 августа, 19:00; «Янтарь-холл».
Лёгкая сентиментальная комедия в духе Нила Саймона. Знаменитый парижский адвокат устраивает званый ужин. Однако ни он, ни его жена не являются на приём. Кто же созвал всех этих людей, а главное — зачем?
В постановке Сергея Арцыбашева играют Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алёна Хмельницкая, Виктор Запорожский, Евгений Парамонов и Татьяна Аугшкап.
5. «Игра в любовь или непристойное предложение».
4 сентября, 19:00; «Янтарь-холл».
Премьерная комедия с элементами водевиля расскажет историю, в которой любовные чувства становятся поводом для череды неожиданных поворотов, недоразумений и остроумных ситуаций. Постановка сочетает лёгкий юмор и динамичный сюжет, предлагая с иронией взглянуть на извечную тему отношений.
Режиссёром спектакля выступил Николай Коробов, работающий в Театре на Таганке. Главные роли исполняют известные актёры театра и кино: Прохор Дубравин, Валерий Панков, Эльвира Болгова, Екатерина Вуличенко, Любовь Руденко и Анастасия Дубровина. Организаторы отмечают, что состав исполнителей может меняться.
Продолжительность спектакля — 2 часа с одним антрактом.
6. «Мастер и Маргарита».
3 октября, 18:00; «Янтарь-холл».
Московский классический театр привезёт спектакль по роману Михаила Булгакова. Постановка сочетает традиционные элементы и современные технологии.
«Спектакль театра МКТ не оставит равнодушными не только ценителей русской классической литературы, но и молодое поколение, желающее познакомиться с русским театром и увидеть легендарное произведение в новом свете», — говорится в анонсе.
Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.
7. «Ты где-то рядом».
31 октября, 18:00; «Янтарь-холл».
Инсценировка повествует о любви немолодой пары. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких порой нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.
«Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссёр спектакля Владимир Большов и актёры познакомились в труппе театра “Сатирикон” 30 лет назад, и это стало началом долгой дружбы и совместного творчества», — рассказали организаторы.
В ролях — Фёдор Добронравов и Марина Иванова. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.
8. «Лебединое озеро».
4 ноября, 15:00; «Янтарь-холл».
Зрителям представят шедевр золотой коллекции русского классического балета в сопровождении Калининградского симфонического оркестра. «Это самый востребованный спектакль театра в России и за рубежом», — рассказывают организаторы.
Первую постановку старомосковской версии в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева показали зрителям в Государственном Кремлёвском дворце в 1990 году. Маэстро сохранил лучшие хореографические решения Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского.
В основе сюжета — старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. От колдовских чар девушку сможет избавить только истинная любовь. Благородный принц Зигфрид, полюбив Одетту, вступает в противоборство с Ротбартом. Зло не может противостоять силе любви. Добро торжествует.
Балет в 2 действиях, 4 картинах с прологом и апофеозом.
9. Раневская. Великая насмешница.
6 ноября, 19:00; «Янтарь-холл».
Действие разворачивается в Москве 1980-х годов, в квартире Раневской, где за внешним спокойствием скрываются воспоминания о прошлом, размышления о судьбе и тонкая самоирония. Неожиданная гостья нарушает привычный ход жизни артистки и становится отправной точкой для истории о чувствах, одиночестве и человеческой стойкости.
В спектакль вошли знаменитые цитаты Раневской, которые органично вплетаются в диалоги и помогают раскрыть образ женщины с уникальным чувством юмора и непростым внутренним миром.
Главную роль исполнит актриса Ольга Хохлова.
10. «Онегин».
15 ноября, 17:00; «Янтарь-холл».
«Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров — таков он, пушкинский “Евгений Онегин”. А ещё это — удивительно современная история. Продвинутые школьные и университетские филологи и вовсе именуют Онегина первым хипстером русской литературы», — пишут о произведении постановщики.
В сценической версии Натальи Семёновой заняты талантливые актёры: Сергей Чонишвили, Сергей Марин, Ирина Пегова, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырёв и музыканты: Денис Калинский и Антон Якушев.
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