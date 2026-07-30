От «Призрака Оперы» до «Лебединого озера»: 10 гастрольных спектаклей, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

«Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его произведениям идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу “Папа” Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов», — пишут в анонсе постановки.