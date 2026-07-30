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От «Призрака Оперы» до «Лебединого озера»: 10 гастрольных спектаклей, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Ирина Пегова и другие звёзды театральной сцены приедут в Калининградскую область с гастрольными спектаклями. Собрали 10 постановок, которые стоит добавить в культурную программу ближайших месяцев.

1. «Призрак Оперы».

5 августа, 19:00; Калининградский театр эстрады.

Музыкальная трагикомедия по мотивам романа Гастона Леру предлагает свежий взгляд на историю загадочного фантома Парижской оперы. Постановка основана на музыке и стихах Мори Йестона и заметно отличается как от оригинального романа, так и от знаменитого бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

В центре сюжета — история любви и одиночества Эрика, скрывающего лицо под маской и живущего в подвалах театра. Его чувства к молодой певице Кристин становятся причиной драматического противостояния с графом де Шандо, а личная трагедия героя постепенно приводит к неизбежной развязке.

На сцену выйдут артисты ведущих театров Санкт-Петербурга. Продолжительность постановки — 2 часа 20 минут с антрактом.

2. «Юнона» и «Авось».

14 августа, 19:00; «Янтарь-холл».

Постановка Государственного театра под руководством народного артиста России Алексея Рыбникова. Спектакль основан на произведении, созданном композитором совместно с поэтом Андреем Вознесенским, и возвращает зрителей к первоначальному авторскому замыслу.

«В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой городской музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора», — отмечают организаторы.

3. «Папа».

15 августа, 18:00; «Янтарь-холл».

Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. На сцене — история отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

«Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его произведениям идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу “Папа” Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов», — пишут в анонсе постановки.

В главной роли — Сергей Маковецкий. Продолжительность — 1 час 40 минут.

4. «Банкет».

25 августа, 19:00; «Янтарь-холл».

Лёгкая сентиментальная комедия в духе Нила Саймона. Знаменитый парижский адвокат устраивает званый ужин. Однако ни он, ни его жена не являются на приём. Кто же созвал всех этих людей, а главное — зачем?

В постановке Сергея Арцыбашева играют Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алёна Хмельницкая, Виктор Запорожский, Евгений Парамонов и Татьяна Аугшкап.

5. «Игра в любовь или непристойное предложение».

4 сентября, 19:00; «Янтарь-холл».

Премьерная комедия с элементами водевиля расскажет историю, в которой любовные чувства становятся поводом для череды неожиданных поворотов, недоразумений и остроумных ситуаций. Постановка сочетает лёгкий юмор и динамичный сюжет, предлагая с иронией взглянуть на извечную тему отношений.

Режиссёром спектакля выступил Николай Коробов, работающий в Театре на Таганке. Главные роли исполняют известные актёры театра и кино: Прохор Дубравин, Валерий Панков, Эльвира Болгова, Екатерина Вуличенко, Любовь Руденко и Анастасия Дубровина. Организаторы отмечают, что состав исполнителей может меняться.

Продолжительность спектакля — 2 часа с одним антрактом.

6. «Мастер и Маргарита».

3 октября, 18:00; «Янтарь-холл».

Московский классический театр привезёт спектакль по роману Михаила Булгакова. Постановка сочетает традиционные элементы и современные технологии.

«Спектакль театра МКТ не оставит равнодушными не только ценителей русской классической литературы, но и молодое поколение, желающее познакомиться с русским театром и увидеть легендарное произведение в новом свете», — говорится в анонсе.

Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.

7. «Ты где-то рядом».

31 октября, 18:00; «Янтарь-холл».

Инсценировка повествует о любви немолодой пары. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких порой нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.

«Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссёр спектакля Владимир Большов и актёры познакомились в труппе театра “Сатирикон” 30 лет назад, и это стало началом долгой дружбы и совместного творчества», — рассказали организаторы.

В ролях — Фёдор Добронравов и Марина Иванова. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.

8. «Лебединое озеро».

4 ноября, 15:00; «Янтарь-холл».

Зрителям представят шедевр золотой коллекции русского классического балета в сопровождении Калининградского симфонического оркестра. «Это самый востребованный спектакль театра в России и за рубежом», — рассказывают организаторы.

Первую постановку старомосковской версии в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева показали зрителям в Государственном Кремлёвском дворце в 1990 году. Маэстро сохранил лучшие хореографические решения Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского.

В основе сюжета — старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. От колдовских чар девушку сможет избавить только истинная любовь. Благородный принц Зигфрид, полюбив Одетту, вступает в противоборство с Ротбартом. Зло не может противостоять силе любви. Добро торжествует.

Балет в 2 действиях, 4 картинах с прологом и апофеозом.

9. Раневская. Великая насмешница.

6 ноября, 19:00; «Янтарь-холл».

Действие разворачивается в Москве 1980-х годов, в квартире Раневской, где за внешним спокойствием скрываются воспоминания о прошлом, размышления о судьбе и тонкая самоирония. Неожиданная гостья нарушает привычный ход жизни артистки и становится отправной точкой для истории о чувствах, одиночестве и человеческой стойкости.

В спектакль вошли знаменитые цитаты Раневской, которые органично вплетаются в диалоги и помогают раскрыть образ женщины с уникальным чувством юмора и непростым внутренним миром.

Главную роль исполнит актриса Ольга Хохлова.

10. «Онегин».

15 ноября, 17:00; «Янтарь-холл».

«Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров — таков он, пушкинский “Евгений Онегин”. А ещё это — удивительно современная история. Продвинутые школьные и университетские филологи и вовсе именуют Онегина первым хипстером русской литературы», — пишут о произведении постановщики.

В сценической версии Натальи Семёновой заняты талантливые актёры: Сергей Чонишвили, Сергей Марин, Ирина Пегова, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырёв и музыканты: Денис Калинский и Антон Якушев.

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

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