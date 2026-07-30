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Вздрагивание перед сном — норма: странный рефлекс оказался древним механизмом

Социолог Якубович: вздрагивания во сне — нормальный древний рефлекс.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди пугаются, когда резко вздрагивают перед засыпанием, а также переживают из-за хруста в пальцах. Эксперт разъяснил природу этих явлений и успокоил тех, кто привык искать в них угрозу здоровью. Подробностями с RuNews24 поделился социолог Яков Якубович.

По словам эксперта, сон является сложным безусловным рефлексом, который защищает мозг от переутомления. Он пояснил, что вздрагивания — это древний механизм: когда мышцы расслабляются, мозг может ошибочно воспринять это как сигнал падения. Якубович также отметил, что у спящего человека реально выработать реакцию на внешние раздражители.

Касательно хруста в суставах, спикер уточнил, что это не рефлекс, а физический процесс, связанный с лопанием газовых пузырьков в жидкости. Он подчеркнул, что современная наука не находит связи между привычкой хрустеть пальцами и развитием артрита. Однако эксперт предупредил, что если звук сопровождается болью или отеком, это уже является серьезным симптомом болезни.

Наука подтвердила, что управление сном — это не магия, а реальный навык, который можно развить. Об этом рассказала психолог Ирина Изюмова. Специалист уточнила, что при помощи тренировок людей могут избавить от кошмаров.