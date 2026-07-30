Вздрагивание перед сном — норма: странный рефлекс оказался древним механизмом

Касательно хруста в суставах, спикер уточнил, что это не рефлекс, а физический процесс, связанный с лопанием газовых пузырьков в жидкости. Он подчеркнул, что современная наука не находит связи между привычкой хрустеть пальцами и развитием артрита. Однако эксперт предупредил, что если звук сопровождается болью или отеком, это уже является серьезным симптомом болезни.