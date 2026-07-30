Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертиза одобрила концепцию комплексной реконструкции ул. Комсомольской в Пионерском

Речь идет о комплексной реконструкции отрезка ул. Комсомольской от вокзала до пляжа в Пионерском.

Изображения из презентаций проектов.

Проект концепцию комплексной реконструкции ул. Комсомольской в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Речь идет о комплексной реконструкции отрезка ул. Комсомольской от вокзала до пляжа в Пионерском. Положительное заключение на проектную документацию было выдано 29 июля 2026 года калининградским ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Застройщиком указано МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» Пионерского городского округа. Проектную документацию подготовило калининградское ООО «Современные концепции проектирования».

Напомним, проект комплексной реконструкции улицы Комсомольской в Пионерском стал одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Концепция набрала 87,45 балла в категории городов с населением от 5 до 20 тысяч человек.

Проект предусматривает обновление участка улицы от железнодорожного вокзала до пляжа. Как отмечали разработчики концепции, именно этот отрезок испытывает наибольшую нагрузку и нуждается в реорганизации. Основной задачей благоустройства называется создание комфортной среды для жителей в условиях роста туристического потока.

В рамках проекта планируется организовать удобный пешеходный маршрут к морю с туристической инфраструктурой, создать общественные пространства для отдыха местных жителей и сохранить баланс между интересами горожан и туристов. Среди существующих проблем территории авторы концепции называли узкие тротуары, недостаток мест отдыха, отсутствие безбарьерной среды, неорганизованную парковку и изношенное покрытие.

Согласно конкурсной заявке, на реализацию проекта предполагалось направить около 180 млн рублей, включая средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетное финансирование.