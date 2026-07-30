Экспертиза одобрила концепцию комплексной реконструкции ул. Комсомольской в Пионерском

Напомним, проект комплексной реконструкции улицы Комсомольской в Пионерском стал одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Концепция набрала 87,45 балла в категории городов с населением от 5 до 20 тысяч человек.