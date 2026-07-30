Экспертиза одобрила концепцию комплексной реконструкции ул. Комсомольской в Пионерском

Изображения из презентаций проектов.
Проект концепцию комплексной реконструкции ул. Комсомольской в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.
Речь идет о комплексной реконструкции отрезка ул. Комсомольской от вокзала до пляжа в Пионерском. Положительное заключение на проектную документацию было выдано 29 июля 2026 года калининградским ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».
Застройщиком указано МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» Пионерского городского округа. Проектную документацию подготовило калининградское ООО «Современные концепции проектирования».
Напомним, проект комплексной реконструкции улицы Комсомольской в Пионерском стал одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Концепция набрала 87,45 балла в категории городов с населением от 5 до 20 тысяч человек.
Проект предусматривает обновление участка улицы от железнодорожного вокзала до пляжа. Как отмечали разработчики концепции, именно этот отрезок испытывает наибольшую нагрузку и нуждается в реорганизации. Основной задачей благоустройства называется создание комфортной среды для жителей в условиях роста туристического потока.
В рамках проекта планируется организовать удобный пешеходный маршрут к морю с туристической инфраструктурой, создать общественные пространства для отдыха местных жителей и сохранить баланс между интересами горожан и туристов. Среди существующих проблем территории авторы концепции называли узкие тротуары, недостаток мест отдыха, отсутствие безбарьерной среды, неорганизованную парковку и изношенное покрытие.
Согласно конкурсной заявке, на реализацию проекта предполагалось направить около 180 млн рублей, включая средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетное финансирование.