Башкирские пенсионеры посетили с экскурсией Белоруссию

Культурно-познавательная программа «Белорусская неделя» стартовала в столице Башкортостана — Уфе — в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации. Мероприятие — часть проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» для старшего поколения республики.
Программа позволяет «серебряным» туристам из Башкирии увидеть знаковые достопримечательности Белоруссии. Так, за восемь дней участники посетили Минск, этнографический комплекс старинных народных ремесел «Дудутки», мемориальный комплекс «Хатынь», Мирский и Несвижский замки.
Присоединиться к турпрограмме могут жители региона в возрасте от 55 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Инициативу координирует Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.