Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров прокомментировал внесение его в перечень террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал включение его имени в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ответ на решение ведомства господин Дуров написал, что чиновники в России «явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал включение его имени в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ответ на решение ведомства господин Дуров написал, что чиновники в России «явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».

«Россия объявила меня “террористом” за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. По российскому законодательству, мне запрещено “публиковать информацию в интернете”», — написал господин Дуров в Telegram-канале. После комментария он опубликовал мем с подписью «Не перепутай», где на его фотографии написано «Террорист», а на фото представителей движения «Талибан» — «Уважаемые партнеры».

Павла Дурова в реестр Росфинмониторинга внесли сегодня. Это означает, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. У включенных в реестр лиц блокируются банковские счета в России. До этого в ФСБ заявляли, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография и личная жизнь основателя Telegram, внесенного в список террористов и экстремистов
Биография Павла Дурова вновь оказалась в центре внимания после того, как его признали в России террористом и экстремистом. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше