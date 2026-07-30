Дуров прокомментировал внесение его в перечень террористов и экстремистов

Павла Дурова в реестр Росфинмониторинга внесли сегодня. Это означает, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. У включенных в реестр лиц блокируются банковские счета в России. До этого в ФСБ заявляли, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.