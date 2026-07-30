Прибыль Новолипецкого комбината в первом полугодии 2026 года упала почти в 40 раз

Валовая прибыль компании, напротив, выросла на 12,6% — с 36,78 млрд до 41,4 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась на 14,6% — с 289,61 млрд до 247,3 млрд руб. Коммерческие расходы снизились на 1,2% (с 30,95 млрд до 30,57 млрд руб.), управленческие — на 1,7% (с 15,28 млрд до 15,01 млрд руб.). Прочие доходы упали на 55,1%: с 21,66 млрд до 9,73 млрд руб. Прочие расходы при этом также снизились — на 36,5%: с 22,04 млрд до 13,99 млрд руб.