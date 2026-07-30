«Остров Мечты» открывает более 30 новых точек питания в уличной части парка

— Сегодня гости выбирают не только аттракционы, но и яркие впечатления. Мы видим, как гастрономия становится важной частью семейного отдыха, поэтому создаем не просто кафе, а пространства с собственной историей и настроением. Для нас еда — это еще один способ погрузить посетителя в атмосферу парка и подарить мультисенсорный опыт, который невозможно получить в классическом ресторане или кафе, — отметил руководитель департамента общественного питания парка развлечений Марсель Кальмаев.