«Остров Мечты» открывает более 30 новых точек питания в уличной части парка

Накануне запуска тематических зон под открытым небом «Остров Мечты» представил новую гастрономическую карту парка. С 1 августа 2026 года общее число точек питания вырастет до 62. К уже работающим кафе и ресторанам добавятся еще 30 заведений, а число предложений в меню достигнет 500 уникальных наименований. Общая мощность кафе, ресторанов и точек уличной еды объединенного парка позволит принимать более 30 тысяч гостей ежедневно.
Гастрономический опыт является полноценной частью путешествия по тематическим пространствам, а формат заведений рассчитан на любой сценарий отдыха: от неспешного обеда в ресторане до быстрого перекуса между аттракционами. В новых зонах откроются кафе, бары, фудтраки и киоски с уличной едой, а также тематические кондитерские и витаминный бар.
Каждое заведение получит собственный сюжет, дизайн и атмосферу, дополняя историю своей локации. В «Территории скорости» появятся «Бензобар», «Пиц-стоп» и «Турбо-тако», в «Рыбацкой бухте» — бары в виде лодок, а в «Деревне Дримчиков» — кафе в формате заправочной станции. Здесь можно не просто перекусить, а буквально продолжить свое приключение за столом.
— Сегодня гости выбирают не только аттракционы, но и яркие впечатления. Мы видим, как гастрономия становится важной частью семейного отдыха, поэтому создаем не просто кафе, а пространства с собственной историей и настроением. Для нас еда — это еще один способ погрузить посетителя в атмосферу парка и подарить мультисенсорный опыт, который невозможно получить в классическом ресторане или кафе, — отметил руководитель департамента общественного питания парка развлечений Марсель Кальмаев.
Запуск уличной части парка запланирован на 1 августа 2026 года, а торжественное празднование пройдет в День города Москвы 5 сентября. Здесь гостей ждут пять тематических зон и более 20 аттракционов, часть из которых уникальны не только для России, но и для Европы в целом.
В крытой части парка развлечений работают 32 точки питания, включая восемь ресторанов системой а-ля карт и 24 заведения быстрого обслуживания. Среди них — тематический ресторан «Укус вампира» с бургерами «Вкус ночи» и «Крик бургер», «Сладости от Смурфетты» с фирменными фрикшейками и бельгийскими вафлями, а также пиццерия «Антонио», с той самой пиццей из «Черепашек-ниндзя». Во многих заведениях предусмотрены полезное и детское меню.