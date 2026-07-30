Курорты Азовского моря опустели из-за нашествия медуз

Гости есть, но непрошеные — это медузы. Всего их два вида: аурелия ушастая и корнерот. Если первая — прозрачное безобидное плоское блюдце, то вторая — мясистый купол до полуметра в диаметре с сиреневой каймой — настоящий «крапивный монстр». Его стрекательные клетки оставляют на коже болезненные ожоги, сравнимые с ударом хлыстом. Для детей с их тонкой кожей такие контакты особенно опасны.