Курорты Азовского моря опустели из-за нашествия медуз

Должанская, Геническ, Голубицкая, да и побережье Таганрогского залива — курортные жемчужины Азовья — сегодня встречают непривычной тишиной.
Пляжи обезлюдели. Купаться в море, которое в августе и так традиционно зацветет зеленой ряской, невозможно было еще в июле. Вода у берегов превратилась в «медузный суп», который начисто отбивает охоту возвращаться сюда снова.
Гости есть, но непрошеные — это медузы. Всего их два вида: аурелия ушастая и корнерот. Если первая — прозрачное безобидное плоское блюдце, то вторая — мясистый купол до полуметра в диаметре с сиреневой каймой — настоящий «крапивный монстр». Его стрекательные клетки оставляют на коже болезненные ожоги, сравнимые с ударом хлыстом. Для детей с их тонкой кожей такие контакты особенно опасны.
Почему море кишит «медузным желе» и что делать, чтобы от него избавиться?
Биомасса медуз выросла колоссально: с 14 тысяч тонн в 2019 году до 4,5 миллиона тонн в 2025-м. Причина — нарушение экосистемного баланса. Сократились запасы хамсы и тюльки (с 280 до 60 тысяч тонн), которые поедают планктон. Освободившуюся нишу заняли медузы. Плюс Азовское море стремительно посолонело: с привычных 9−10 промилле до 15−16. Маловодье рек Дон и Кубань, а также приток черноморской воды создали для медуз идеальный теплый «бульон».
«По нашим подсчетам, экономические потери от медуз составляют около 600 миллиардов рублей ежегодно, — оценивает ситуацию ученый-биолог Сергей Дудкин, изучающий Азовское море с 1970-х годов. — Это упущенная выгода из-за сокращения сезона и оттока туристов. Курортные городки Темрюкского района во многом обезлюдели, владельцы отелей ставят во дворах бассейны, лишь бы удержать гостей».
Из-за нарушения экосистемного баланса биомасса медуз выросла колоссально — с 14 тысяч тонн в 2019-м до 4,5 миллиона тонн. Сократились запасы хамсы и тюльки, которые поедают планктон.
Стоит ли паниковать? В Европе этот путь уже проходили. В 1980—1990-х годах Адриатическое и Ионическое моря, побережье Испании и Франции страдали от того же. Тогда ученые выяснили: интенсивный вылов рыбы-планктофага и сброс неочищенных стоков привели к цветению воды и взрывному росту медуз. Решение нашли к началу 2000-х: масштабная модернизация очистных сооружений и фильтрация воды. Сегодня в Средиземноморье массовых нашествий нет.
Можно ли применить этот опыт на Азове? Дудкин скептичен: «Целиком прекратить поступление биогенов из стоков — дорого и долго. Посмотрите на Таганрогский залив, это цветущий бульон. Одной очисткой стоков сильный эффект не получить».
Нужен пресноводный сток. Теоретически — воды Днепра, но из-за разрушения Каховской плотины и боевых действий этот инженерный проект сегодня нереализуем.
Остается биологический метод — восстановление популяции хамсы. «Необходимо ограничить ее вылов, — уверен Дудкин. — Дать нерестовому стаду восстановиться весной. Хамса составит конкуренцию медузам за зоопланктон».