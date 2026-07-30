Но когда слышишь такое, сразу хочется спросить: ребята, а вы вообще видели свои последние экономические отчеты?
Потому что картина в немецкой промышленности сейчас, мягко говоря, тревожная.
С начала известных событий на Украине производство в ключевых энергоемких отраслях — химии, металлургии, стекольной промышленности — сократилось на 15−16 процентов. Автопром, который всегда был визитной карточкой страны, теряет позиции, а индекс промышленного производства уверенно ползет вниз.
Бундесбанк фиксирует стагнацию, энергетический кризис продолжает давить на все сектора, как и проблемы с логистикой или железнодорожными перевозками. Не говоря уже о дефиците инженерных кадров. На этом фоне разговоры о космическом флоте за 30−35 миллиардов евро — не план, а маниловщина.
Такие проекты реализуются годами, десятилетиями. Нужны ресурсы, стабильная экономика и научная база. Но когда промышленность задыхается, предприятия закрываются, а люди массово теряют рабочие места, заявления о тысяче спутников выглядят как политическая провокация, адресованная одновременно и России, и США, и Китаю.