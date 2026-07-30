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Немцы пока звезд с неба не хватают

В Германии вдруг заговорили о создании национального космического флота — больше тысячи спутников, серьезные амбиции. Инициатива исходит от баварского Христианско-социального союза и, на первый взгляд, выглядит эффектно.

Но когда слышишь такое, сразу хочется спросить: ребята, а вы вообще видели свои последние экономические отчеты?

Потому что картина в немецкой промышленности сейчас, мягко говоря, тревожная.

С начала известных событий на Украине производство в ключевых энергоемких отраслях — химии, металлургии, стекольной промышленности — сократилось на 15−16 процентов. Автопром, который всегда был визитной карточкой страны, теряет позиции, а индекс промышленного производства уверенно ползет вниз.

Бундесбанк фиксирует стагнацию, энергетический кризис продолжает давить на все сектора, как и проблемы с логистикой или железнодорожными перевозками. Не говоря уже о дефиците инженерных кадров. На этом фоне разговоры о космическом флоте за 30−35 миллиардов евро — не план, а маниловщина.

Такие проекты реализуются годами, десятилетиями. Нужны ресурсы, стабильная экономика и научная база. Но когда промышленность задыхается, предприятия закрываются, а люди массово теряют рабочие места, заявления о тысяче спутников выглядят как политическая провокация, адресованная одновременно и России, и США, и Китаю.

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