Немцы пока звезд с неба не хватают

Бундесбанк фиксирует стагнацию, энергетический кризис продолжает давить на все сектора, как и проблемы с логистикой или железнодорожными перевозками. Не говоря уже о дефиците инженерных кадров. На этом фоне разговоры о космическом флоте за 30−35 миллиардов евро — не план, а маниловщина.