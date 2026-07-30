Параспортсмен с Кубани стал призером первенства России по бадминтону

Параспортсмен из станицы Полтавской Краснодарского края стал двукратным призером первенства России по бадминтону среди ребят с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в администрации Красноармейского района. Подготовка атлетов и их высокие достижения соответствуют задачам госпрограммы «Спорт России».
Турнир прошел с 22 по 25 июня в подмосковном Раменском и собрал 28 участников из 9 регионов. Краснодарский край представляли трое спортсменов, в том числе воспитанник клуба «Дельфин» и спортивной школы «Кировец» из станицы Полтавской Рамин Павленко.
Рамин завоевал серебро в личных встречах и еще одно — в парных играх (в дуэте с Александром Вороновым из Северской). Также победительницей среди девушек в классе SU5 стала Алиса Брюховецкая из Северского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.