Минфин подготовил правки о лимите в 400 тыс. рублей для выплат по ОСАГО

Поправки к закону об ОСАГО опубликованы Минфином на портале regulation.gov.ru. Предлагается скорректировать ст. 16 закона, где говорится о случаях, когда владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля производится страховая выплата почтовым переводом или на банковский счет. В частности, такая выплата может быть произведена, если стоимость ремонта превышает установленный законом лимит в 400 тыс. руб. Поправками добавляется оговорка, что страховые выплаты по ДТП не могут превышать эту сумму. Если страховщик уклоняется от организации и оплаты ремонта пострадавшей машины, то и подлежащая взысканию сумма убытков также не может быть больше 400 тыс. руб. Стоимость ремонта автомобиля должна при этом рассчитываться «по единой методике определения размера расходов» (ее устанавливает ЦБ), говорится в законопроекте.