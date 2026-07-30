Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries и Ozon начали проверку связанных с Дуровым* товаров

Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проводить проверки в отношении товаров, связанных с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым*. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службах компаний.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проводить проверки в отношении товаров, связанных с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым*. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службах компаний.

— Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы, — говорится в сообщении РВБ.

Представители Ozon отметили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с законодательством. В частности, после внесения человека или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проводит проверку ассортимента и блокирует соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, скроют с витрины, передает ТАСС.

Днем 30 июля Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее ФСБ России 29 июля обвинила предпринимателя в содействии терроризму. После этого Дуров* заявил, что чиновники, «очевидно, запутались» в том, кто кому может запретить пользоваться интернетом.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше