Wildberries и Ozon начали проверку связанных с Дуровым* товаров

Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проводить проверки в отношении товаров, связанных с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым*. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службах компаний.
— Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы, — говорится в сообщении РВБ.
Представители Ozon отметили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с законодательством. В частности, после внесения человека или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проводит проверку ассортимента и блокирует соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, скроют с витрины, передает ТАСС.
Днем 30 июля Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее ФСБ России 29 июля обвинила предпринимателя в содействии терроризму. После этого Дуров* заявил, что чиновники, «очевидно, запутались» в том, кто кому может запретить пользоваться интернетом.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.