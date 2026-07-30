Wildberries и Ozon начали проверку связанных с Дуровым* товаров

Представители Ozon отметили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с законодательством. В частности, после внесения человека или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проводит проверку ассортимента и блокирует соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, скроют с витрины, передает ТАСС.