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За день над Россией сбили 59 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за день уничтожили 59 украинских дронов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

«В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края», — говорится в сообщении.

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