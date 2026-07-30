Умерла первая премьер независимой Литвы, «янтарная леди» Казимира Прунскене

Умерла Казимира Прунскене, которая возглавляла правительство Литвы сразу после провозглашения независимости от СССР. Ей было 83 года. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на сына политика.
Казимира Дануте Прунскене родилась 26 февраля 1943 года в деревне Васюлишкес. Она получила экономическое образование, окончив в 1965 году Вильнюсский университет. После принятия Акта о восстановлении независимости Литвы 11 марта 1990 года Казимира Прунскене стала премьер-министром.
Она занимала эту должность до января 1991 года, когда в стране начался экономический кризис. СССР под руководством Михаила Горбачева в тот период не признавало выход Литвы из состава Союза — независимость республики была официально оформлено лишь в сентябре 1991 года.
Благодаря дипломатическим визитам к лидерам США, Великобритании, Франции и Германии в 1990 году она приобрела широкую известность и получила от прессы прозвище «янтарная леди». Кроме того, она оставила значительное научное наследие. Политик написала несколько десятков книг и более 400 работ по экономике.