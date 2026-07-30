Отключение света ждёт районы Волгограда 31 июля

Важного коммунального ресурса лишаться в последний день июля жители четырёх районов Волгограда. Горожане не смогут воспользоваться электроприборами по адресам:
Кировский район 09:00−17:00.
ул. Губкина, 3, 3а, 5;
ул. Кирова, 102, 104, 106;
ул. Курчатова, 4, 6, 8, 10, 10А, 12.
Красноармейский район 09:00−17:00.
ул. Лесобазовская, 1−27;
ул. Марата, 2−20;
ул. Минская, 211−249, 234−240;
ул. Симферопольская, 251−255, 230−236;
ул. Шота Руставели, 1−23, 2−24.
Краснооктябрьский район 09:00−16:00.
пер. Вязниковский, 27;
ул. Ермоловой, 34−40;
ул. Слуцкая, 12−34, 13−35;
ул. Типографская, 39−71, 42, 44, 50−66;
ул. Узловая, 19а, 19−59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16−68;
ул. Шатурская, 26.
Советский район 09:00−17:00.
ул. Богданова, 1/1, ½, ⅓;
ул. Полухина, 2/2, 2/1;
пр-т Университетский, 90, 92.