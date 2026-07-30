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Отключение света ждёт районы Волгограда 31 июля

Важного коммунального ресурса лишаться в последний день июля жители четырёх районов областного центра.

Важного коммунального ресурса лишаться в последний день июля жители четырёх районов Волгограда. Горожане не смогут воспользоваться электроприборами по адресам:

Кировский район 09:00−17:00.

ул. Губкина, 3, 3а, 5;

ул. Кирова, 102, 104, 106;

ул. Курчатова, 4, 6, 8, 10, 10А, 12.

Красноармейский район 09:00−17:00.

ул. Лесобазовская, 1−27;

ул. Марата, 2−20;

ул. Минская, 211−249, 234−240;

ул. Симферопольская, 251−255, 230−236;

ул. Шота Руставели, 1−23, 2−24.

Краснооктябрьский район 09:00−16:00.

пер. Вязниковский, 27;

ул. Ермоловой, 34−40;

ул. Слуцкая, 12−34, 13−35;

ул. Типографская, 39−71, 42, 44, 50−66;

ул. Узловая, 19а, 19−59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16−68;

ул. Шатурская, 26.

Советский район 09:00−17:00.

ул. Богданова, 1/1, ½, ⅓;

ул. Полухина, 2/2, 2/1;

пр-т Университетский, 90, 92.

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