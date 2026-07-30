Мишустин пообещал удвоить финансирование льготной ипотеки в приграничье

«На текущий год в бюджете заложено 5 млрд руб. на субсидирование ставки по ипотеке… в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и… в приграничных Белгородской, Курской областях, — сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). — Удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой, смогло на несколько тысяч семей больше».