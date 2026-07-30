Нижний Новгород оказался в лидерах по количеству DDoS-атак

— В Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Поэтому злоумышленники осознают: остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс. Для регионального бизнеса кибербезопасность перестала быть дополнительной услугой — сегодня это базовое условие работы и сохранения доли рынка, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. — Именно поэтому предоставляем предприятиям комплексную защиту от фильтрации трафика на сетевом уровне до консультаций наших специалистов по информационной безопасности. В том числе мы берем на себя и отражение атак.