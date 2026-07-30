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В Татышлинском районе Башкортостана благоустроят 3 территории

В их числе — скейт-парк в селе Верхние Татышлы.

Три проекта благоустройства Татышлинского района Республики Башкортостан победили в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Победителями стали проекты по обновлению прилегающей территории родника «Казлар кип» в селе Шулганово, скейт-парка в селе Верхние Татышлы, а также территории родника «Хазрат чишма» в селе Старый Курдым.

«Впереди — реализация проектов, которые сделают жизнь в селах комфортнее и привлекательнее для жителей всех возрастов», — отметил глава администрации района Денис Султанов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.