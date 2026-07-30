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Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко умер на 82-м году жизни

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы со сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Информация о прощании с ним станет известна в пятницу, 31 июля. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА Москва.

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы со сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Информация о прощании с ним станет известна в пятницу, 31 июля. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА Москва.

Иван Едешко известен как автор легендарного «золотого» паса на Олимпийских играх 1972 года. На последних трех секундах финального матча против сборной США в Мюнхене он выполнил передачу на победный бросок Александра Белова.

После завершения карьеры баскетболиста Едешко посвятил свою жизнь тренерской деятельности.

— В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент. Зкончив с активной профессиональной деятельностью, Едешко продолжал воспитывать молодых игроков и наставников, активно делился опытом, — говорится в сообщении.

В ЦСКА выразили искренние соболезнования семье и близким Ивана Едешко от имени игроков, тренеров, работников и болельщиков.

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