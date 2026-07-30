Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко умер на 82-м году жизни

— В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент. Зкончив с активной профессиональной деятельностью, Едешко продолжал воспитывать молодых игроков и наставников, активно делился опытом, — говорится в сообщении.