В круге последнем: любые попытки оправдать коллаборационистов должны безжалостно пресекаться

Ровно 80 лет назад, 1 августа 1946 года, во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы был повешен бывший генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов. Этот человек прошел долгий путь от героя и защитника Москвы, красовавшегося на передовицах газет, до архипредателя, чья фамилия стала символом измены. А слово «власовец» — грязным ругательством и страшным оскорблением. Современным поклонникам нацистов хорошо бы вспомнить его незавидную судьбу. И не забывать, что для каждого предателя найдется своя веревка.
В конце 1990-х годов мой добрый приятель Юрий Кузнецов, в то время начальник санитарно-медицинской службы МВД России, зная мой интерес к истории, пригласил на необычную «экскурсию». Мрачные, из красного кирпича мощные постройки спрятались в самом центре Москвы рядом с Белорусским вокзалом. Несколько колец охраны, металлическая рамка, потом еще одна — и мы во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы.
Любое историческое здание с годами начинает жить своей жизнью, рождает легенды и предания. Бутырка и сегодня — самый крупный следственный изолятор российской столицы. Здесь сидели и вспоминали об этом без удовольствия многие знаменитости. Некоторые из них ушли из своей камеры на эшафот. Но только один раз за историю Бутырки сюда привезли заключенных из внутренней тюрьмы Министерства госбезопасности СССР и тайно казнили. Произошло это на рассвете 1 августа 1946 года, через несколько часов после приговора, который подписал председатель Военной коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих.
Никаких «прощальных слов».
На эшафот тогда поднялись бывший заместитель командующего Волховским фронтом, командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Андрей Власов (разжалованный) и 11 в прошлом офицеров Красной армии, бывших членов так называемого Комитета освобождения народов России (КОНР). Приговоренных сфотографировали до и после казни. Руки, судя по сохранившимся фото, были связаны за спиной, лица открыты. Экзекуторы получили особые инструкции, и никаких «последних завтраков» и прощальных слов предусмотрено не было.
Ходили слухи, что была сделана кинозапись казни, которую просматривал Сталин. Но подтверждения существования такой кинопленки мне не удалось обнаружить. После казни тела были сожжены в крематории Донского монастыря и захоронены здесь же, в могиле невостребованных прахов. Во время нашего визита во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы было тихо. Заключенный неспешно махал метлой, искоса поглядывая на моих спутников в генеральских погонах. Начальник тюрьмы показывает нам место у самой стены. Именно здесь в спешном порядке возводили виселицы для приговоренных власовцев.
Кошмар высшего ранга.
Созданный в ноябре 1944 года в Праге КОНР был политической структурой, организованной при участии властей нацистской Германии для свержения существующего в СССР строя. В него вошли русские и ряд национальных организаций. Сами конровцы гордо называли себя «правительством в изгнании» и горько сетовали на то, что немцы слишком долго не разрешали его создания.
До конца Второй мировой войны оставалось около полугода, и, разумеется, никакие опереточные «правительства» не могли повлиять на ее исход. Гитлер на самом деле не доверял Власову и его идеям. По поводу возможного сотрудничества со своими союзниками из числа завоеванных народов Гитлер высказался в июле 1941 года: «Даже если в ближайшее время нам казалось бы легким привлечь какие-либо чужие, подчиненные народы к вооруженной помощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно и неизбежно обернулось бы против нас самих. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец».
Заметим, что в современной Европе мыслят сегодня по-иному. Именно руками украинцев, а не немцев хотят уничтожить Россию. Создание какой-либо политической и уж тем более военной силы из числа советских граждан не входило в планы фюрера.
В июне 1943 года предложения Власова о создании армии из советских военнопленных стало темой обсуждения в ставке фюрера в Бергхофе. Гитлер отклонил это предложение: «Мы никогда не будем создавать русской армии, это было бы кошмаром высшего ранга».
По его словам, ему нужны рабочие, а не «русская армия, которую мне придется постоянно держать в немецком корсете». Жизнь показала правоту этих слов. В дальнейшем также не поощрялись никакие инициативы власовцев, идущие вразрез с политикой Германии. И если наказанием для слишком разговорчивого Василия Малышкина могло стать кратковременное тюремное заключение, то редактора власовской газеты Мелетия Зыкова за разговоры о «независимости России» расстреляли в гестапо.
Хотел сбежать к «союзникам».
12 мая 1945 года подразделения 1-го Украинского фронта на территории толь ко что освобожденной Чехии блокировали колонну машин, которая двигалась в расположение войск союзников. Бывший советский генерал Власов второй раз попал в плен. И если в июле 1942 года — как командарм Сталина, на этот раз — как союзник нацистов. В плен к немцам он попал со своей любовницей, поварихой Марией Вороновой. Наконец, к «своим» он вернулся тоже с любовницей — немкой. Вероятно, он единственный генерал Второй мировой войны, дважды выходивший из окружения с бабой, с ней же в плен и попавший.
Тогда, в апреле 1945 года, сдавшийся ранее в плен один из власовцев, капитан Петр Кучинский понял, что у него есть шанс заслужить прощение перед Родиной. Он подробно рассказал, что в составе колонны может находиться Власов. Несмотря на нежелание американцев допустить советских офицеров на территорию, которую они контролировали, Кучинский (за рулем) и Якушов (рядом с ним) догнали и блокировали штабную колонну. Здесь довольно быстро Власов был обнаружен в большой черной «шкоде» на заднем сиденье, укрытый одеялом и плащ-палаткой. Несмотря на сопротивление, которое он пытался оказать, вооруженные автоматчики Якушова вытащили его из машины.
Содействие советским офицерам охотно оказали личный водитель Кучинского Александр Довгас и водитель Власова Илья Комзолов. При личном обыске у Власова изъяли удостоверение командующего армией за подписью Сталина, партийный билет ВКП (б), 10 датских крон, нательный крестик. Бывший командующий 2-й ударной армией был доставлен в штаб 1-го Украинского фронта. Начальнику управления СМЕРШ фронта генерал-лейтенанту Николаю Осетрову было приказано под тщательной охраной спецбортом отправить плененного в Москву, где Власова уже ждали спецконвой и камера на Лубянке.
В своей шифртелеграмме маршал Иван Конев просил наградить всех советских офицеров, участвовавших в задержании Власова. Что касается власовцев, которые этому содействовали, маршал рекомендовал ограничиться их прощением за службу у нацистов. Однако в Москве высоко оценили заслуги всех участников этой операции. И за подписью Верховного Главнокомандующего пять офицеров, включая майора Виноградова, капитана Якушова, старшего лейтенанта Игнашкина, наградили орденом Суворова II степени. Случай исключительный.
По статусу этим орденом могли награждаться командиры корпусов, дивизий и бригад, их замы и начальники штабов. Помимо советских офицеров орденом Отечественной войны I степени был награжден Петр Кучинский, а Довгас и Комзолов орденом Отечественной войны II степени. И это тоже — случай уникальный — награда вражеским военнослужащим, попавшим в плен.
Актер в погонах.
Как оказался изменником человек, выросший в нашей стране, получивший здесь образование, первые уроки жизни? История власовского предательства достаточно банальна, как бы ни пытались после войны и казни приписать ему заслуги в «борьбе с диктатурой Сталина». При всем желании самый старательный исследователь не отыщет в судьбе генерала мучительных переживаний и человеческой драмы. Даже через несколько лет пребывания в плену, когда было понятно, что обратной дороги Власову нет, в личных беседах в доверенном кругу он не мог отказаться от уважения к Сталину.
В конце февраля 1942 года в 20-й армии, которой командовал Власов под Москвой, побывал Давид Ортенберг, известный журналист, в то время главный редактор «Красной звезды».
Вот что он пишет в своих мемуарах: «Вспоминаю, что Власов все время употреблял имя Суворова, к месту и не к месту. От этого тоже веяло театром, позерством. Кстати, это заметили не только мы. Через неделю в 20-ю армию поехал Эренбург… Встречался с Власовым. Впечатления совпали. Эренбург рассказывал мне, а потом в своих воспоминаниях написал: “Было что-то актерское в интонации, оборотах речи, жестах…”.
История героя войны Федора Полетаева.
Читатель может меня спросить: не хочу ли я сказать, что в те дни я почувствовал двоедушие Власова? Нет, таким прозрением я не обладал… Когда мы узнали о предательстве Власова, Эренбург зашел ко мне, долго ахал и охал: мол, чужая душа — потемки. Он вспоминал поговорку, услышанную от Власова: «У всякого Федорки свои отговорки». Рассказывал, что, прощаясь, Власов его трижды поцеловал. Илья Григорьевич и сейчас тер щеку, словно стараясь стереть оставшийся там след от иудиных поцелуев".
Замечу, что эти личные впечатления стали известны через много лет после войны, а в дни Битвы за Москву в газетах о Власове было сказано много добрых слов.
Всего за годы войны в плен попали 73 советских генерала (один к финнам), 23 из них погибли в лагерях, и только 12 активно сотрудничали с немцами. Из 183 общевойсковых командующих советскими армиями в годы Великой Отечественной войны лишь один Власов оказался изменником. В боях с вермахтом погибли 22 командарма, несколько попали в плен, 16 наших армий оказались в окружении, ряд их командующих погибли в бою, трое застрелились, но так, как Власов, не поступил никто. Можно вспомнить и о том, что из деревни Ломакино — родины Власова — на фронт ушли практически все мужчины. Домой вернулись только пятеро, и все раненые. Присяге не изменил никто. Никто!
Недорогое приобретение.
Теоретик и идеолог, а также правитель будущей России, каким видел себя Власов, был нацистам не нужен. Так же, как не нужна была им независимая Россия. В скором времени после пленения Власова перевезли в пригород Берлина — Дабендорф, где и использовали в качестве «карманного пропагандиста», работающего по шпаргалкам нацистских спецслужб.
Организованная в 1943 году школа в Дабендорфе стала, по выражению историка Кирилла Александрова, «замаскированным военно-политическим училищем», где проходили идеологическую и военную подготовку будущие офицеры власовской армии. Всего до конца войны через казармы Дабендорфа прошли около пяти тысяч советских военнопленных. Для проживания самого Власова и его ближайшего окружения нацисты выделили виллу в престижном пригороде Берлина — Далеме. Это был район, который союзники не бомбили.
До конца 1944 года в распоряжении пленного советского генерала была всего лишь рота личной охраны, одетой в непонятную форму и вооруженную легким стрелковым оружием. Можно сказать, что Власов проживал в режиме домашнего ареста. Все его передвижения и выезды контролировались нацистами. Занимаясь тем, что в воюющей армии называют «спецпропагандой», Власов получал жалованье в размере 1500 рейхсмарок, что соответствовало пенсии генерал-лейтенанта вермахта. Генрих Гиммлер был весьма доволен тем, что «оппозиция Сталину» обошлась ему недорого: «Он получает хорошую еду, шнапс и женщин — это же страшно дешево».
Для советского вождя уничтожение Власов, а было делом принципиальным. В первоначальный период этим занимался Центральный штаб партизанского движения. Таких попыток предпринималось немало. Не все архивы спецслужб по этому вопросу открыты, но то, что стало известным в последние годы, позволяет предположить: для Сталина на конечном этапе войны было важно получить Власова живым. Он этого добился.
Я хотел бы обратить внимание на тенденцию, которая мне кажется тревожной. От Власова не осталось даже костей. Казалось бы, тлен и забвение заслужили бывший советский генерал и его соратники. Но из года в год находятся люди, пытающиеся вернуть к жизни его дух и идеи.
Книгу, пропагандирующую идеи Власова, издал не так давно бывший московский мэр Гавриил Попов. Здесь он представляет нацистского пособника как предтечу «демократического движения в новой России».
Несколько лет назад петербургский исследователь Кирилл Александров издал весьма любопытный труд «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова». Признаем, автор проделал серьезную работу, встречался с выжившими власовцами в Германии, США, России, получил доступ в архивы ФСБ. В этом смысле изыскания Александрова нельзя не поддержать.
Хранитель времени: сын ополченца рассказал о прифронтовой жизни отца, бомбежках и пропавших ботиночках.
Результатом его многолетних исследований в архивах США, Германии, России стал уникальный труд. Книга написана с сочувствием и пониманием драмы советских военнослужащих, оказавшихся сначала в немецком плену, а затем во власовской армии. Автор смог собрать уникальные документы и иллюстративный материал. Однако, пытаясь уйти от идеологических догм советской исторической науки, Кирилл Александров попадает в другую ловушку, пытаясь слепить из Власова героя. Но предатель не может быть героем и примером для своих соотечественников. Ни в одной стране!
Позже Александров попытался защитить докторскую диссертацию на основе этой книги. Работу предсказуемо завалили.
Надо подчеркнуть, что отношение к тем, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, было сразу после войны однозначно отрицательным во всем мире. Французский маршал Филипп Петен был приговорен к смертной казни, которую президент страны Шарль де Голль заменил пожизненным заключением.
Видкун Квислинг, бывший премьер-министр Норвегии, после изгнания нацистов из его страны был казнен. Эдуард VIII — большой поклонник нацистских бонз и друг Гитлера — покинул Великобританию и вернулся в свою страну только в гробу. Из Франции была вынуждена уехать знаменитая Коко Шанель.
Известно, что у нее был роман с немецким офицером. Еще более драматично сложилась судьба Кнута Гамсуна — нобелевского лауреата и классика норвежской литературы. Гамсун открыто поддерживал Гитлера, встречался с Геббельсом. После войны он был осужден, опозорен, попал в психиатрическую клинику и умер, всеми забытый, в доме для престарелых. Отсидела в тюрьме и его жена Мария. В Германии до сих пор судят нацистских преступников, невзирая на их возраст и состояние здоровья.
ФАКТЫ.
Жестокие каратели. Ввиду низкой боеспособности и ненадежности немецкое командование часто использовало власовцев для карательных рейдов и борьбы с партизанами. Ряд подразделений так называемой РОА, а именно «Кавказская рота», «бригада Каминского» и бывшие бойцы полка «Десна», набранного из украинских военнопленных, своими зверствами ужасали даже опытных палачей из СС;Без права на реабилитацию. 1 ноября 2001 года Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации признала законным приговор в отношении Андрея Власова и 11 его ближайших сподвижников, отказав в их реабилитации.
ДОСЬЕ.
Будущий генерал Андрей Власов родился 14 сентября 1901 года в селе Ломакино Нижегородской области. Воевал в Красной армии в годы Гражданской войны. Был военным советником в Китае во время войны с Японией. В 1942 году, после завершения Битвы за Москву, где возглавляемая им 20-я армия отличилась в боях, получил звание генерал-лейтенанта и был награжден орденом Красного Знамени. В газетах его именовали «спасителем Москвы».
В 1942 году возглавил 2-ю ударную армию на Волховском фронте. После тяжелых боев и окружения попал в плен в деревне Туховежи. Начал сотрудничать с немцами и в итоге возглавил так называемую Русскую освободительную армию, коллаборационистскую организацию, сформированную из бывших советских солдат и офицеров. Был взят в плен вторично уже Красной армией и по приговору военного суда повешен как предатель 1 августа 1946 года.