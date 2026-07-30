В круге последнем: любые попытки оправдать коллаборационистов должны безжалостно пресекаться

До конца Второй мировой войны оставалось около полугода, и, разумеется, никакие опереточные «правительства» не могли повлиять на ее исход. Гитлер на самом деле не доверял Власову и его идеям. По поводу возможного сотрудничества со своими союзниками из числа завоеванных народов Гитлер высказался в июле 1941 года: «Даже если в ближайшее время нам казалось бы легким привлечь какие-либо чужие, подчиненные народы к вооруженной помощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно и неизбежно обернулось бы против нас самих. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец».