Юлия Савичева не просто так решила резко сменить репертуар: продюсер объяснил смысл

По словам продюсера, Савичева сейчас находится в творческом поиске и пытается охватить как можно более широкую аудиторию через различные жанры. Он предположил, что исполнительница пока не определилась до конца со своим сценическим образом, из-за чего и происходят такие резкие переходы от одних стилей к другим. Рудченко отметил, что артистка, уже ставшая узнаваемой, хочет показать публике свою настоящую суть.