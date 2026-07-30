Юлия Савичева не просто так решила резко сменить репертуар: продюсер объяснил смысл

Певица Юлия Савичева решила кардинально сменить музыкальный стиль, чтобы завоевать внимание новой публики. Артистка намеренно экспериментирует со звучанием, переходя от поп-музыки к тяжелому року, чтобы подняться на вершины хит-парадов. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru.
По словам продюсера, Савичева сейчас находится в творческом поиске и пытается охватить как можно более широкую аудиторию через различные жанры. Он предположил, что исполнительница пока не определилась до конца со своим сценическим образом, из-за чего и происходят такие резкие переходы от одних стилей к другим. Рудченко отметил, что артистка, уже ставшая узнаваемой, хочет показать публике свою настоящую суть.
Продюсер также подчеркнул, что подобные смелые эксперименты могут не понравиться давним фанатам Савичевой. По его мнению, такие шаги неизбежны, если она хочет проверить реакцию зала и найти новых слушателей.
Ранее сама Юлия Савичева объясняла свой уход от поп-музыки в сторону рока и рассказывала о влиянии рэпера Джизуса на этот процесс. Кроме того, исполнительница поделилась мыслями о воспитании своей восьмилетней дочери, признавшись, что держит ребенка подальше от светской жизни.