В Москве арестовали белгородского миллиардера Валерия Кустова

В Москве арестовали долларового миллиардера, главу совета директоров белгородской группы компаний (ГК) «Эфко» Валерия Кустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате. По информации «Ъ», Кустов вместе с коллегами, а также с чиновницей из Минпромторга закупали китайские БПЛА и выдавали их за свои, чтобы украсть субсидии на производство дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».