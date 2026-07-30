На месте пропажи россиян в Таиланде нашли следы пальцев на земле и женское бельё

На предполагаемом месте пропажи брата и сестры из России в Таиланде обнаружили следы пальцев на земле и женское бельё. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление тайской полиции.
Согласно источнику, правоохранители пока не установили, кому принадлежат найденные вещи и следы на земле. В настоящее время идет проверка.
Также полицейские изучают и само место пропажи россиян. Рядом с предполагаемой местностью есть водоемы, включая места с крокодилами.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 25 на 26 июля в Паттайе бесследно исчезли 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман. Брат и сестра вышли из дома около четырех часов утра и больше не вернулись.
Позднее полиция обнаружила мопед, на котором в последний раз видели пропавших. Транспортное средство оказалось разобранным. Также были задержаны двое мужчин, которые могли являться подельниками преступников.