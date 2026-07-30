Оксана Федорова показала дочку-балерину и трогательно поздравила ее с 13-летием

Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова оригинально поздравила свою дочь Елизавету с днем рождения — девочке исполнилось 13 лет. Телеведущая посвятила имениннице стихотворение собственного сочинения и поделилась фотографиями с семейного отдыха.
Елизавета на опубликованных снимках предстала в стильной футболке и шортах, позируя рядом с темным кабриолетом.
— Как-то маме ночкой длинной я сказала без стесненья: мам, пойду я в балерины, нету у меня сомненья. Быть хочу я очень тонкой, нежной, хрупкой и красивой, — подписала снимки Федорова.
Елизавета — младший ребенок в семье Оксаны Федоровой и ее мужа Андрея Бородина, который работает в администрации президента России. Это второй брак телеведущей: ее первым мужем был немецкий бизнесмен Филипп Тофт. Спустя два года после развода она вышла замуж за Андрея Бородина. В 2012 году у пары родился сын Федор, а через год — дочь Елизавета, передает Voice.
Свой первый выход на подиум Елизавета совершила еще в двухлетнем возрасте. Однако родители не планируют делать подиумную карьеру ее основным занятием. Девочка с детства проявляла интерес к балету: когда ей было три года, она сама попросила маму отвести ее на занятия. С тех пор танцы стали неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас Елизавета профессионально занимается в балетной академии.
Певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал в личном блоге совместную фотографию со своей супругой Еленой, 26‑летней дочерью Стефанией и восьмилетним сыном Марком.