Оксана Федорова показала дочку-балерину и трогательно поздравила ее с 13-летием

Свой первый выход на подиум Елизавета совершила еще в двухлетнем возрасте. Однако родители не планируют делать подиумную карьеру ее основным занятием. Девочка с детства проявляла интерес к балету: когда ей было три года, она сама попросила маму отвести ее на занятия. С тех пор танцы стали неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас Елизавета профессионально занимается в балетной академии.