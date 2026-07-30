Прокуратура нашла многочисленные нарушения в круизных теплоходах из Перми

Проверка установила отсутствие на теплоходах термометров для контроля температурного режима хранения пищевой продукции. В помещениях отсутствовала часть спасательных жилетов, не в полной мере обеспечено функционирование системы управления безопасностью судов. Часть персонала была допущена к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке инструктажей, судовому механику не были выданы средства индивидуальной защиты.