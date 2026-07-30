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Прокуратура нашла многочисленные нарушения в круизных теплоходах из Перми

На судах не соблюдали требования законодательства при эксплуатации.

Источник: Комсомольская правда

Пермская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при эксплуатации круизных теплоходов «Николай Гоголь» и «Хирург Разумовский». После вмешательства надзорного ведомства владелец судов устранил многочисленные нарушения.

Проверка установила отсутствие на теплоходах термометров для контроля температурного режима хранения пищевой продукции. В помещениях отсутствовала часть спасательных жилетов, не в полной мере обеспечено функционирование системы управления безопасностью судов. Часть персонала была допущена к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке инструктажей, судовому механику не были выданы средства индивидуальной защиты.

Прокуратура внесла руководителю эксплуатирующей компании представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«По инициативе прокурора должностные лица организации также привлечены к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов и в области охраны труда», — сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.