Организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

Исполнительный комитет Международной федерации бокса (World Boxing) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе спортивной организации.
— Исполнительный комитет признал, что российские спортсмены теперь будут участвовать в соревнованиях Всемирной боксерской федерации наравне с боксерами из любой другой национальной Федерации, — говорится в сообщении.
Всемирная боксерская федерация будет «строго следить за поведением российских делегаций во время мероприятий, а также за соблюдением антидопинговых протоколов», говорится на сайте организации.
В апреле этого года World Boxing утвердила критерии для получения нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии. Она позволяла им участвовать в международных турнирах под эгидой World Boxing, European Boxing, а также в соревнованиях, проводимых национальными федерациями — членами организации.
Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.