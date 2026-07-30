Решил проверить стеклянный пол на прочность: Вучич пошутил на тему своего веса

«С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с Дробняком, будь что будет. Знаете на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим», — произнес Вучич.