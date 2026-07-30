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Решил проверить стеклянный пол на прочность: Вучич пошутил на тему своего веса

Вучич перед заходом на стеклянный пол признался, что весит 117 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

Глава сербского государства Александр Вучич раскрыл в ходе церемонии открытия смотровой площадки со стеклянным полом признался, что весит 117 килограммов. Событие прошло в четверг, 30 июля.

Так, на западе Сербии на горе Каблар, возвышающейся на 879 метров над Овчарско-Кабларским ущельем, состоялась презентация обзорной площадки. Ее пол выполнен полностью из стекла. На мероприятии присутствовал глава сербского государства и руководитель госпредприятия-подрядчика «Путеви Србиje» Зоран Дробняк.

Перед заходом на стекло Вучич пошутил насчет своего веса. Он с улыбкой предложил Дробняку проверить прочность пола площадки.

«С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с Дробняком, будь что будет. Знаете на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим», — произнес Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что не питает надежд по поводу вступления какой-либо страны в Евросоюз. Он уверен, что организация не сможет в ближайшие годы расшириться.

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