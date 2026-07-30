Дроны забуксовали в масле

Валерий Кустов основал «Эфко» в 1994 году в Алексеевке Белгородской области. Согласно Infoline, к 2025 году группа компаний стала третьим по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли в РФ. Входящие в ее состав предприятия занимаются производством масел, соусов и специальных жиров, а также развивают направление аналогов мясных и молочных продуктов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, Hi!, а с покупкой бывших российских активов американской Bunge «Эфко» также перешли права на марки «Олейна» и Ideal. Консолидированная выручка группы в 2025 году составила 344 млрд руб. На 20 предприятиях «Эфко» работает порядка 20 тыс. человек.