Koblik Group с активами под Воронежем передумала продавать завод в Оренбурге

Как заявили в Koblik Group, к концу 2026 года компания намерена реализовать новый проект по производству несамоходной сельхозтехники в Оренбурге. Ранее холдинг выставлял производственно-складской комплекс на продажу за 3,5 млрд руб., затем снижал цену до 3 млрд руб., однако покупателей не нашлось. Предприятие было приобретено в 2023 году после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.