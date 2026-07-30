Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокаченной бицухой» в Турции

28-летняя Варвара Якубович, дочь известного телеведущего Леонида Якубовича, отдыхает на турецком курорте. Девушка делится кадрами с пляжа, где позирует в купальнике и необычных очках с попугаями.

Перед этим она опубликовала снимок с утренним кофе и местными сладостями, создавая атмосферу беззаботного отпуска. Свой пляжный образ девушка сопроводила ироничным комментарием: «Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».

Якубович предпочитает не распространяться о деталях поездки, но по фотографиям видно, что время она проводит в расслабленной обстановке. Её подписчики уже оценили юмор и форму наследницы известного шоумена.

Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в блоге серию снимков в чёрном раздельном купальнике с тонкими бретелями и высокой посадкой, демонстрируя спортивную фигуру. Поклонники активно отреагировали образ певицы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.