Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокаченной бицухой» в Турции

Перед этим она опубликовала снимок с утренним кофе и местными сладостями, создавая атмосферу беззаботного отпуска. Свой пляжный образ девушка сопроводила ироничным комментарием: «Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».
Якубович предпочитает не распространяться о деталях поездки, но по фотографиям видно, что время она проводит в расслабленной обстановке. Её подписчики уже оценили юмор и форму наследницы известного шоумена.
Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в блоге серию снимков в чёрном раздельном купальнике с тонкими бретелями и высокой посадкой, демонстрируя спортивную фигуру. Поклонники активно отреагировали образ певицы.
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