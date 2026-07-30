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Скончалась Казимира Прунскене, возглавившая правительство Литвы после выхода из СССР

Прунскене руководила кабинетом министров до января 1991 года.

В Литве умерла Казимира Прунскене — подписант Акта о восстановлении независимости страны и первый глава правительства республики после выхода из состава СССР. Об этом сообщает телеграм-канал «Спутник Литва».

Казимира Дануте Прунскене родилась 26 февраля 1943 года в деревне Васюлишкес Швенченского района. В марте 1990 года она подписала Акт о восстановлении независимости Литвы и возглавила правительство республики, став первым премьер-министром страны после выхода из состава СССР.

Прунскене руководила кабинетом министров до января 1991 года. Она покинула пост на фоне экономического кризиса, разразившегося в республике в первые месяцы после провозглашения независимости.

В 1990 году Прунскене активно участвовала в международных переговорах и встречалась с лидерами западных государств, в том числе с президентом США Джордж Буш — старший, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, президентом Франции Франсуа Миттеран и канцлером Германии Гельмут Коль. За активную внешнеполитическую деятельность в литовских СМИ и среди жителей страны она получила прозвище «Янтарная леди».

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