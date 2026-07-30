Скончалась Казимира Прунскене, возглавившая правительство Литвы после выхода из СССР

В 1990 году Прунскене активно участвовала в международных переговорах и встречалась с лидерами западных государств, в том числе с президентом США Джордж Буш — старший, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, президентом Франции Франсуа Миттеран и канцлером Германии Гельмут Коль. За активную внешнеполитическую деятельность в литовских СМИ и среди жителей страны она получила прозвище «Янтарная леди».