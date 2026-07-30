Скончалась Казимира Прунскене, возглавившая правительство Литвы после выхода из СССР

В Литве умерла Казимира Прунскене — подписант Акта о восстановлении независимости страны и первый глава правительства республики после выхода из состава СССР. Об этом сообщает телеграм-канал «Спутник Литва».
Казимира Дануте Прунскене родилась 26 февраля 1943 года в деревне Васюлишкес Швенченского района. В марте 1990 года она подписала Акт о восстановлении независимости Литвы и возглавила правительство республики, став первым премьер-министром страны после выхода из состава СССР.
Прунскене руководила кабинетом министров до января 1991 года. Она покинула пост на фоне экономического кризиса, разразившегося в республике в первые месяцы после провозглашения независимости.
В 1990 году Прунскене активно участвовала в международных переговорах и встречалась с лидерами западных государств, в том числе с президентом США Джордж Буш — старший, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, президентом Франции Франсуа Миттеран и канцлером Германии Гельмут Коль. За активную внешнеполитическую деятельность в литовских СМИ и среди жителей страны она получила прозвище «Янтарная леди».