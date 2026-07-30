Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 31 июля

Напомним, что до конца текущей недели в Нижнем Новгороде может выпасть более половины месячной нормы осадков. В преддверии непогоды дорожные службы очищают дождеприемные лотки и ливневые стоки, а также готовят к работе водооткачивающую технику, которая будет дежурить на участках, где ранее чаще всего возникали подтопления.