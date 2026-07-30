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Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 31 июля

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах.

Источник: Нижегородская правда

Сильные дожди и ливни ожидаются в Нижегородской области ночью и днем 31 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах. Из-за непогоды может ухудшиться видимость, а размокшие обочины и грунтовые дороги могут стать опасными для движения.

Водителям советуют снизить скорость, избегать резких маневров и по возможности не заезжать на низменные участки местности, где возможно скопление воды. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Напомним, что до конца текущей недели в Нижнем Новгороде может выпасть более половины месячной нормы осадков. В преддверии непогоды дорожные службы очищают дождеприемные лотки и ливневые стоки, а также готовят к работе водооткачивающую технику, которая будет дежурить на участках, где ранее чаще всего возникали подтопления.

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