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Можно ли использовать мемы с Дуровым* без маркировки: отвечает юрист

Юрист Рычков: маркировать мемы и видео с изображением Дурова* не нужно.

Источник: Комсомольская правда

Маркировать мемы и видео, на которых изображен внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга основатель мессенджера Telegram Павел Дуров*, не нужно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.

«Маркировка картинок или видео с изображением лиц, включенных в указанный перечень, действующим законодательством РФ не предусмотрена», — пояснил юрист.

По словам Рычкова, закон устанавливает запрет на распространение информации о внесенных в реестр организаций без соответствующей маркировки.

Ранее KP.RU сообщал, можно ли заходить в Telegram после признания Павла Дурова* террористом и экстремистом. Как пояснил юрист Андрей Князев, внесение предпринимателя в реестр и санкции Росфинмониторинга не касаются мессенджера.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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