Можно ли использовать мемы с Дуровым* без маркировки: отвечает юрист

Маркировать мемы и видео, на которых изображен внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга основатель мессенджера Telegram Павел Дуров*, не нужно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
«Маркировка картинок или видео с изображением лиц, включенных в указанный перечень, действующим законодательством РФ не предусмотрена», — пояснил юрист.
По словам Рычкова, закон устанавливает запрет на распространение информации о внесенных в реестр организаций без соответствующей маркировки.
Ранее KP.RU сообщал, можно ли заходить в Telegram после признания Павла Дурова* террористом и экстремистом. Как пояснил юрист Андрей Князев, внесение предпринимателя в реестр и санкции Росфинмониторинга не касаются мессенджера.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.