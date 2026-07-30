Можно ли использовать мемы с Дуровым* без маркировки: отвечает юрист

Узнать больше по теме

Павел Дуров: биография и личная жизнь основателя Telegram, внесенного в список террористов и экстремистов

Биография Павла Дурова вновь оказалась в центре внимания после того, как его признали в России террористом и экстремистом. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.