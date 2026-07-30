Росгвардейцы в Волгограде с коллегами-силовиками задержали условных налетчиков

На одной из охраняемых территорий Волгограда сотрудники Росгвардии и полиции провели совместную тренировку по действиям в условиях осложнения оперативной обстановки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в учениях участвовали бойцы вневедомственной охраны, СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» Управления Росгвардии по региону, а также их коллеги из областного главка МВД.