Ozon и Wildberries начнут блокировать карточки товаров, где упоминается Дуров*

Руководство Ozon и Wildberries приступили к проверке товарных карточек на предмет связи с Павлом Дуровым*. Вся продукция, ассоциирующаяся с создателем Telegram, будет удалена с площадок. Об этом РИА Новости рассказали представители маркетплейсов.
Решение связано с тем, что 30 июля Росфинмониторинг включил предпринимателя в перечень экстремистов и террористов.
«После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины», — заявили в Ozon.
Wildberries также намерен провести внутреннюю проверку своих товаров. В компании заверили, что будут удалять абсолютно все продукты, которые связаны с бизнесменом.
Напомним, что Дуров* признан террористом из-за обвинения ФСБ РФ. Ведомство пояснило, что администрацию Telegram неоднократно просили убрать из мессенджера всех опасных чат-ботов, в которых подталкивают молодежь совершать преступления против России. Однако руководство приложения игнорировало эти требования. В связи с этим Дурова* обвинили в содействии террористической деятельности.
*- Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.