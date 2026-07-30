Ozon и Wildberries начнут блокировать карточки товаров, где упоминается Дуров*

«После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины», — заявили в Ozon.