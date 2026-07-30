Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ozon и Wildberries начнут блокировать карточки товаров, где упоминается Дуров*

Ozon и Wildberries занялись проверкой карточек товаров на предмет связи с Дуровым*

Источник: Комсомольская правда

Руководство Ozon и Wildberries приступили к проверке товарных карточек на предмет связи с Павлом Дуровым*. Вся продукция, ассоциирующаяся с создателем Telegram, будет удалена с площадок. Об этом РИА Новости рассказали представители маркетплейсов.

Решение связано с тем, что 30 июля Росфинмониторинг включил предпринимателя в перечень экстремистов и террористов.

«После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины», — заявили в Ozon.

Wildberries также намерен провести внутреннюю проверку своих товаров. В компании заверили, что будут удалять абсолютно все продукты, которые связаны с бизнесменом.

Напомним, что Дуров* признан террористом из-за обвинения ФСБ РФ. Ведомство пояснило, что администрацию Telegram неоднократно просили убрать из мессенджера всех опасных чат-ботов, в которых подталкивают молодежь совершать преступления против России. Однако руководство приложения игнорировало эти требования. В связи с этим Дурова* обвинили в содействии террористической деятельности.

*- Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше